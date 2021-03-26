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Posted 26 марта 2021,, 14:19

Published 26 марта 2021,, 14:19

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Конкурс управленцев «Лидеры России» начнет прием заявок 31 марта

26 марта 2021, 14:19
Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров сообщил, что четвертый сезон конкурса управленцев «Лидеры России» стартует 31 марта.

«Старт заявочной кампании будет дан в 11:00 по московскому времени 31 марта в рамках онлайн-трансляции презентации-открытия четвертого конкурса «Лидеры России», — передает слова Комиссарова ТАСС.

Он рассказал, что конкурс будет посвящен восьми темам: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии», международное направление и дополнительный новый конкурс для студентов 18-25 лет. Участникам нужно выбрать одно из этих направлений.

Комиссаров также рассказал, что в этом году отсев участников будет проходить по результатам этапов, а не каждого теста. Онлайн-конкурсы пройдут с апреля по июль, осенью состоится полуфинал, а в марте следующего года — подведение итогов.

Чтобы попасть на конкурс, нужно записать видеообращение с рассказом о цели своего участия и главном профессиональном достижении. После этого нужно сдать онлайн-тесты по выбранному направлению.

Он также отметил, что в четвертом сезоне будет гораздо больше наставников в лице политиков, художников, исследователей, врачей и топ-менеджеров.

#Общество
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