Конкурс управленцев «Лидеры России» начнет прием заявок 31 марта

Posted 26 марта 2021,, 14:19
Published 26 марта 2021,, 14:19
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
«Старт заявочной кампании будет дан в 11:00 по московскому времени 31 марта в рамках онлайн-трансляции презентации-открытия четвертого конкурса «Лидеры России», — передает слова Комиссарова ТАСС.
Он рассказал, что конкурс будет посвящен восьми темам: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии», международное направление и дополнительный новый конкурс для студентов 18-25 лет. Участникам нужно выбрать одно из этих направлений.
Комиссаров также рассказал, что в этом году отсев участников будет проходить по результатам этапов, а не каждого теста. Онлайн-конкурсы пройдут с апреля по июль, осенью состоится полуфинал, а в марте следующего года — подведение итогов.
Чтобы попасть на конкурс, нужно записать видеообращение с рассказом о цели своего участия и главном профессиональном достижении. После этого нужно сдать онлайн-тесты по выбранному направлению.
Он также отметил, что в четвертом сезоне будет гораздо больше наставников в лице политиков, художников, исследователей, врачей и топ-менеджеров.