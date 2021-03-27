142 случая COVID-19 зафиксировано в Свердловской области за сутки

За сутки больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Екатеринбурге — 39. Также коронавирус зарегистрирован у жителей Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Артинского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхней Салды, Ивделя, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижних Серёг, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Новой Ляли, Полевского, Пышминского городского округа, Первоуральска, Ревды, Режа, Серова, Слободо-Туринского района, Тавдинского и Талицкого городских округов.
Общее число заболевших достигло 81 969 случаев. В тяжелом состоянии в больницах лежат 290 пациентов, из них 159 находятся в реанимации, 98 подключены к аппаратам ИВЛ.
В России за последние 24 часа инфекция диагностирована у 8 885 человек в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 1 551, Санкт-Петербурге — 749 и Московской области — 586. За время пандемии COVID-19 выявлен у 4 510 744 россиян.
За все время из больниц выписано 75 257 свердловчан.
По стране за минувшие сутки вылечилось от инфекции 10 337 россиян. Больше всего выписанных в Москве — 1 368, Санкт-Петербурге — 1 192 и Московской области — 481. Общее число пациентов достигло 4 130 498 жителей страны.
Почти 2,7 тысячи жителей Свердловской области скончалось от COVID-19 за время пандемии.
2 696 человек умерло от коронавируса за все время, из них 12 свердловчан скончалось с 27 по 28 марта.
В России за сутки зарегистрировано 387 летальных случаев, больше всего в Москве — 54, Санкт-Петербурге — 32 и Ростовской области — 24. Таким образом, всего от инфекции умерло 97 404 россиянина.