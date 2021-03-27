142 случая COVID-19 зафиксировано в Свердловской области за сутки

В России за последние 24 часа инфекция диагностирована у 8 885 человек в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 1 551, Санкт-Петербурге — 749 и Московской области — 586. За время пандемии COVID-19 выявлен у 4 510 744 россиян.