550 тысяч за проданную пять лет назад машину требует суд с жителя Екатеринбурга

Екатеринбуржцу пришло извещение, к которому были приложены документы из суда. В 2013 году мужчина приобрел автомобиль Toyota Avensis. Предыдущий собственник ничего не сообщил о залоге. Более того, у него на руках был оригинал ПТС, а по базам не числилось долгов. Далее машина еще два раза продавалась, пока последнему владельцу не пришло сообщение об изъятии автомобиля.