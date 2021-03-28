TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

За сутки в Свердловской области зарегистрировано 139 новых случаев COVID-19

28 марта 2021, 09:03
Фото: 1mediainvest.ru
139 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб.

Боле 82 тысяч свердловчан заболели COVID-19 с начала пандемии

С 26 по 27 марта наблюдается прирост числа заболевших в Свердловской области (+6).

Так, зарегистрированы случаи заболеваний по области у жителей Екатеринбурга, Алапаевска, Арамильского, Артёмовского, Белоярского городских округов, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Кировграда, Кушвы, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского и Талицкого городских округов.

За время пандемии зафиксировано 82 108 случаев инфекции. Отмечается, что 289 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 154 лежат в реанимации, а 96 подключены к аппаратам ИВЛ.

По России за сутки выявлено 9 088 случаев коронавируса в 84 регионах страны. Общее число зарегистрированных случаев — 4 519 832.

Более 75 тысяч пациентов выздоровело от коронавируса в Свердловской области с начала пандемии

75 407 жителя региона вылечились от COVID-19 за время пандемии, из них 150 пациентов выписано из больниц за последние 24 часа.

В России за сутки из медучреждений по выздоровлению выписано 8 630 человек. Больше всего в Москве — 1 151, Санкт-Петербурге — 780, и Московской области — 410. Таким образом, за все время выздоровел 4 139 128 россиянин.

10 летальных случаев от COVID-19 выявлено с 26 по 27 марта на Среднем Урале

Всего с начала пандемии скончалось 2 706 человека.

По стране за все время умерло от инфекции 97 740 россиян, из них 336 за прошедшие сутки. Больше всего летальных случаев в Москве — 52, Санкт-Петербурге — 33 и Ростовской области — 13.

#Россия#Короновирус#Свердловская область#Статистика#Здоровье
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14