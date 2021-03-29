Чемпионшип 2021 в борьбе за выход в АПЛ

Один из самых напряженных турниров — английский Чемпионшип. 24 команды проводят тяжелейший 48-ми матчевый марафон, который венчает плей-офф за право сыграть в лучшей лиге мире — Английской Премьер-лиге. Команды получают значительное финансирование и позволяют себе приглашать в состав очень классных игроков. Если болельщиков интересует борьба в Чемпионшипе, то все футбол онлайн результаты доступны для пользователей на специализированных ресурсах. Кто же из клубов Чемпионшипа претендует на выход в АПЛ?
В напряженном первенстве Чемпионшип лидирует «Норвич», набравший к 36 туру 79 очков. «Норвич Сити» вырвался вперед благодаря блестящей восьмиматчевой победной серии. Лидерами команды являются финский нападающий Тиму Пукки и голкипер из Нидерландов Тим Крул.
Коллектив тренирует немецкий тренер Дэниель Фэрки, предпочитающий агрессивную игру с активным прессингом по всему полю. Лучшим бомбардиром клуба является Пукки, наколотивший 21 гол. «Норвич Сити» очень аккуратно старается играть в защите, пропустив меньше всех в лиге. В среднем, они пропускают меньше 1 гола за поединок.
Лондонский клуб всеми силами стремится вернуться в Премьер-Лигу. На это брошены огромные ресурсы. За десять поединков в первенстве, «Уотфорд» проиграл всего один раз. Команду тренирует испанский тренер Хиско, который прививает футболистам игру, основанную на контроле мяча.
«Уотфорд» предпочитает играть схему «4-3-3» с ярко выраженными форвардами. В атаке блистают молодые нападающие: Жуан Педру из Бразилии и Исмаила Сарр из Сенегала. Оба бомбардира отметились девятью забитыми голами, что составляет почти 36 процентов от общего числа голов клуба.
Ключевая роль в полузащите клуба принадлежит Тому Клеверле. Воспитанник академии «Манчестер Юнайтед» отвечает за исполнение стандартных положений и ведет игру. Большинство комбинаций строится через него.
Хорошие шансы успешно завершить борьбу есть у подопечных Стивена Купера. Валлийские футболисты всего на три очка отстают от «Уотфорда», причем командам предстоит сыграть очный матч. «Суонси» предпочитает играть в закрытый, силовой футбол. Его часто называют «британским» за огромное количество навесов. Команда мало забивает и пропускает (в среднем 1,32/0,85).
Лучшим бомбардиром «Суонси» является 31-летний форвард из Ганы Андре Айю. Он сумел отличиться 14 раз.
Командам Чемпионшипа остается провести 12 туров, поэтому ситуация в турнирной таблице может кардинально измениться.
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