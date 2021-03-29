Чемпионшип 2021 в борьбе за выход в АПЛ

Один из самых напряженных турниров — английский Чемпионшип. 24 команды проводят тяжелейший 48-ми матчевый марафон, который венчает плей-офф за право сыграть в лучшей лиге мире — Английской Премьер-лиге. Команды получают значительное финансирование и позволяют себе приглашать в состав очень классных игроков. Если болельщиков интересует борьба в Чемпионшипе, то все футбол онлайн результаты доступны для пользователей на специализированных ресурсах. Кто же из клубов Чемпионшипа претендует на выход в АПЛ?