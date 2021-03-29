Еще 143 случая COVID-19 зафиксировано в Свердловской области за сутки

За сутки больше всего случаев зарегистрировано в Екатеринбурге — 59. Кроме того, инфекция обнаружена у жителей Арамильского, Артемовского городских округов, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Серова, Сосьвы, Сухого Лога, Талицкого и Шалинского городских округов.