Еще 143 случая COVID-19 зафиксировано в Свердловской области за сутки

За сутки больше всего случаев зарегистрировано в Екатеринбурге — 59. Кроме того, инфекция обнаружена у жителей Арамильского, Артемовского городских округов, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Серова, Сосьвы, Сухого Лога, Талицкого и Шалинского городских округов.
Таким образом, общее число случаев заболевания в регионе достигло 82 251 пациента. 280 человек находятся в больницах в тяжелом состоянии, из них 150 лежат в отделениях реанимации, а 89 подключены к аппаратам ИВЛ.
По России за сутки выявлено 8 711 случаев COVID-19 в 84 регионах страны. Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Москве — 1 612, Санкт-Петербурге — 697 и Московской области — 595. За время пандемии коронавирус зарегистрирован у 4 528 543 россиян.
Общее число выписанных из больниц за все время составляет 75 563 жителя региона.
По стране за время пандемии вылечилось 4 146 408 россиян, из них 7 280 пациентов с 28 по 29 марта. Больше всего выписанных в Москве — 844, Санкт-Петербурге — 713 и Московской области — 425.
Девять жителей Свердловской области умерло от инфекции за прошедшие сутки. Всего за время пандемии зарегистрировано 2 715 летальных случая.
В России общее число смертельных случаев достигло 98 033 человек, из них 293 пациента сеончались за последние 24 часа. Больше всего умерло жителей в Москве — 49, Санкт-Петербурге — 30 и Ростовской области — 12.