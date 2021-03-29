Лодочные аккумуляторы: как выбрать

Как работает лодочный аккумулятор
Существуют отличия между работой парусников и лодок, работающих от мотора. Отличие заключается в принципе работы этих плавательных средств. Если речь идет о лодке с парусом или яхте, то большую часть времени эти судна стоят у берега, в ожидании подходящей погоды. Когда человек решает воспользоваться ими, то он сначала запускает двигатель, а затем в ход идет парус. Электрооборудование в этом случае питается от аккумулятора, поэтому он быстрее разряжается.
На катере двигатель работает в более длительном режиме, однако во время остановки аккумулятор также становится основным источником энергии. Очевидно, что в обоих случаях оборудование на судах какое-то время работает именно от аккумуляторов. Для того чтобы поддержать уровень напряжения в аккумуляторе достаточно воспользоваться зарядным устройством для лодок.
Виды аккумуляторов для лодок
Можно выделить два вида аккумуляторов: стартерные и сервисные. Первые довольно чувствительны к сильной разрядке, для них характерной особенностью является постоянная зарядка. Сервисные аккумуляторы способны сильно разряжаться, а затем снова заряжаться. Происходит это зачёт того, что аккумулятор работает как буфер между генератором, зарядкой и потребителем.
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Критерии выбора аккумулятора
Основным критерием для выбора лодочного аккумулятора стоит назвать его емкость. Выбирать ее стоит, исходя из мощности самого мотора. Во внимание можно взять запас хода лодки при полной мощности в течение двух часов.
Поскольку речь идет о наводном транспорте, немаловажным считается вес устройства. Также этот фактор играет роль для удобства в плане использования и обслуживания.
Важно, чтобы аккумулятор не подвел в экстремальных условиях. При выборе стоит обратить внимание на технологию изготовления и гарантии, которые дает изготовитель. Продукция компании должна отвечать всем правилам безопасности, а также производитель должен идти в ногу со временем, используя современные технологии. Все это можно сказать о компании Victron Energy - лидером рынка профессиональных инверторов на судах.
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