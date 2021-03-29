Лодочные аккумуляторы: как выбрать

Существуют отличия между работой парусников и лодок, работающих от мотора. Отличие заключается в принципе работы этих плавательных средств. Если речь идет о лодке с парусом или яхте, то большую часть времени эти судна стоят у берега, в ожидании подходящей погоды. Когда человек решает воспользоваться ими, то он сначала запускает двигатель, а затем в ход идет парус. Электрооборудование в этом случае питается от аккумулятора, поэтому он быстрее разряжается.