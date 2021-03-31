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2 случая коронавируса выявлено в Нижнем Тагиле за сутки

31 марта 2021, 10:28
Фото: 1mediainvest.ru
Еще у двух тагильчан зарегистрирован COVID-19 с 30 по 31 марта, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

За время пандемии в Нижнем Тагиле зафиксировано 5 135 случаев новой коронавирусной инфекции.

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 129 случаев COVID-19, общее число заболевших достигло 82 516 человек. Отмечается, что 283 пациента находятся в тяжелом состоянии, и них 100 подключены к аппаратам ИВЛ. За последние 24 часа из больниц выписано 144 жителя региона, всего с начала пандемии от инфекции выздоровело 75 855 человек. Также за сутки зарегистрировано девять летальных случаев, всего от коронавируса скончалось 2 735 свердловчан.

#Заболеваемость#Статистика#Нижний Тагил#Коронавирус#Здоровье
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