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Аналитик рассказал о способах накрутки электронных голосований

31 марта 2021, 16:04
Фото: piqsels.com
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев пояснил ситуацию с предполагаемой накруткой фальшивым трафиком сайта Алексея Навального. По его словам, в России начали чаще использовать анонимные сим-карты.

Как пишет Lenta.ru, споры касаемо уместности использования фиктивной аудитории и технологий, которые способствуют ее раздуванию, были вызваны публикацией издания RT. Журналисты сообщили, что алгоритм регистрации ресурса выстраивается таким образом, что участником можно становиться множество раз, приводя различные адреса электронной почты и любые геотеги. «Так, если доверять сайту, поддержку Навальному выразили 60 человек, проживающих в Мавзолее Ленина, и более тысячи человек, населяющих дикий остров Визе в Карском море», — пояснили в RT.

«Технологии не стоят на месте, и гаджетами пользуется не только молодежь, они осваиваются детьми и пенсионерами, поэтому накрутка просмотров постепенно все больше становится частью нашей жизни, — сказал Артем Деев. — Появилось большое число сервисов, благодаря которым можно получать СМС на виртуальные номера для регистрации. Так, ресурс sms-man.ru предоставляет номера для приема сообщений из более 270 различных стран мира, в частности и в РФ, к чему широко прибегают люди, которые стремятся скрыть свою личность. Так как сервис имеет АPI для разработчиков, организация массовой регистрации номеров под любые действия — несложное дело, количество сообщений для подтверждения аккаунтов может быть любым».

Также он отметил, что нет ничего удивительного в том, что на сайтах оставляют геометки с поддельных аккаунтов, поскольку некоторые ресурсы предоставляют возможность зарегистрироваться в соцсетях без приобретения сим-карт.

Накрутка голосов в музыкальных конкурсах, в социальных сетях и даже в периоды масштабных мероприятий стала одним из опасных веяний современного мира, считает Артем Деев.

Ранее сторонники оппозиционера создали специальный интернет-ресурс, где готовые к митингу граждане могли указать свое местонахождение — дату пообещали сообщить, когда число участников составит минимум 500 тысяч человек. По словам организаторов, желающих митинговать уже набралось 360 тысяч, но подлинность этих данных была поставлена под сомнение экспертами.

#Общество
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