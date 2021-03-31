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ДОМ.РФ: Цифровизация сократит на 30% срок выдачи документации девелоперам

31 марта 2021, 12:31
Фото: pixabay.com
Переход жилищного строительства на использование цифровых инструментов позволит сделать отрасль прозрачнее и быстрее. Уже в 2021 году оптимизация административных процессов должна сократить сроки получения разрешительных документов на 30%.

Об этом в интервью РБК Тренды рассказал директор по цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

По его словам, отрасль стоит только в начале пути к цифровизации. Задача - построить процессы таким образом, чтобы от идеи к стройке можно было переходить за семь дней, а не за несколько месяцев, как это происходит сейчас.

«Государство стимулирует перевод градостроительных и других административных процедур в цифровой формат и внедрение технологии информационного моделирования (ТИМ) на всех стадиях жизненного цикла объекта капитального строительства - от инженерных изысканий до эксплуатации. Задача - строить экономно, но при этом быстро и эффективно с точки зрения госфинансирования строек» - отметил Николай Козак.

Эксперт добавил, что ДОМ.РФ выступает катализатором происходящих изменений. Сопровождает разработку и поддержку сервисов, обеспечивающих прозрачность и безопасность сделки для граждан, таких как система наш.дом.рф и электронная закладная на мастерчейн. Снабжает государство, граждан и участников рынка аналитикой по стройке и жилью. Разрабатывает новые треки по подготовке цифровых кадров для новой экономики.

«На использование ТИМ в проектировании и строительстве нацелены застройщики, особенно крупные. Финансовые организации, в свою очередь, стремятся переходить на цифровые форматы взаимодействия и с клиентами, и с партнерами-девелоперами, так как это ускоряет процесс, приближает момент сделки по ипотеке или проектному финансированию», - сказал Николай Козак.

#Общество
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