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Григоренко озвучил число сокращений в госструктурах

31 марта 2021, 10:37
Фото: ru.wikipedia.org
Заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко рассказал, что в результате административной реформы, которую премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал в ноябре, численность госаппарата сократилась на 10%.

Сайт iz.ru цитирует слова Григоренко о том, что за последние годы это наиболее масштабная оптимизация госструктур. Сокращение, по его словам, коснулось 66 структурных подразделений и 33 штатных единиц заместителей руководителей федеральных ведомств.

Штатная численность подразделений также претерпела сокращение - на 213 единиц в центральных структурах и на 31 642 единицы в региональных ведомствах.

Сокращение численности должностей осуществляется за счет позиций, которые не использовались, при этом сохраняется фонд заработной платы. Благодаря этому снижается риск увольнения сотрудников, ответственно исполняющих свои обязанности, а также снижения уровня дохода.

В январе Михаил Мишустин отметил, что благодаря реформе удастся снизить административные издержки и более четко выделить зону ответственности служащих, что позволит оперативнее принимать решения и достигать долгосрочных целей государственного развития.

#Общество
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