Политика Путина сделала Сбер крупнейшим банком Восточной Европы

Рост Сбера начал набирать обороты несколько лет назад. В это время основным акционером был ЦБ, удаливший с рынка более 1000 финансовых организаций. Сбербанк смог сохранить позиции во время кризиса после присоединения Крыма, позже в результате ребрендинга он был преобразован в технологическую группу. Герман Греф, глава Сбера, отмечает, что это было обусловлено снижением рентабельности банковской сферы. Сейчас Сбер выступает спарринг-партнером технологической транснациональной компании “Яндекс”, корпорация сотрудничает с холдингом Mail.ru Group.