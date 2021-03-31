Шандалович: участки форелеводами должны выдаваться с согласия жителей Карелии

Posted 31 марта 2021,, 18:33
Published 31 марта 2021,, 18:33
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Спикеру парламента постоянно приходят жалобы от земляков. Люди сетуют, что рыбоводные хозяйства загрязняют озера и реки республики. Жители деревень Карелии рискуют остаться без единственного источника питьевой воды. Об этом информирует karelinform.ru.
Сам Шандалович опасения соотечественников разделяет. Он уверен, что данные вопросы надо решать со строгим соблюдением природоохранного законодательства и исключительно по результатам общественных слушаний.
Председатель Заксобрания призвал слушать мнение и доводы всех участников, а особенно самих жителей Карелии. Необходимо верно оценить все риски, возникающие от деятельности рыбоводных хозяйств. Только так можно соблюсти разумный баланс между развитием аквакультуры в республике и экологической безопасностью водоемов.
В настоящее время Карелия обеспечивает от 85% до 90% всей форели отечественного производства на внутреннем рынке государства. По итогам минувшего года по объему выращивания аквакультуры регион оказался в топ-3 лидеров среди российских субъектов.
В Петрозаводске ранее прошел международный форелевый форум. Одним из его гостей стал заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов. Для чиновника важно, чтобы новые и старые рыбоводные хозяйства крайне внимательно относились к экологии.