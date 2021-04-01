Похоронное агентство в Санкт-Петербурге: заказать достойные похороны недорого

Жители Санкт-Петербурга и области тоже пользуются такими услугами. Если случается беда в их жизни, они обращаются в ритуальную службу, которую открыла московская ритуальная компания Ритуал в ряде городов страны. В Санкт-Петербургский филиал теперь тоже обращаются те, кто утратил своих близких. За короткое время, просто и недорого они могут здесь заказать похороны.
Популярные услуги
Формат пакетного оказания услуг уже снискал доверие горожан и жителей области. Суть его в том, что человек, не выходя из своей квартиры, может в одном месте заказать любые похороны в комплексе или отдельно.Выбрав нужный вариант удаленно или во время общения с ритуальным агентом, человек оформляет договор и занимается своими делами. Всем остальным займутся сотрудники агентства:
Преимущества обращения в сервис
Те, кто заказывает эту услугу в компании, отмечают — это удобно и выгодно, просто и легко. Им никуда не надо было ехать, нервничать под кабинетами чиновников, искать товары в душных магазинах и т. д. Все было сделано по принципу «единого окна».
Похороны, которые люди заказывают в сервисе, проходят на высоком уровне, даже если это бюджетный вариант. Защищенные компанией, люди уже не станут жертвами предприимчивых вымогателей от ритуального бизнеса.
Ни на одном этапе этого процесса фирма не допускает форс-мажоров. Все делается по-деловому, оперативно и качественно.
Грамотно выстроенные цены на любую услугу в агентстве позволяют представителям всех категорий населения заказать похороны. Ведь здесь не обращаются к услугам посредников, работают напрямую с производителями похоронных аксессуаров и не практикуют необоснованные накрутки.
Радует клиентов и достойный уровень сервиса, прозрачность работы, душевность и профессионализм сотрудников.
Очень помогает им и сайт spb.ritual.ru. Здесь есть вся информация, которая поможет сориентироваться по услугам городской похоронной службы, узнать о товарах ритуальной группы, ценах на продукцию и услуги, о пособиях и помощи, которая полагается той или иной категории, и т. д.
На правах рекламы, ЗАО «Ритуал-Сервис» ОГРН 1027739098661 ИНН 7705049216 / КПП 771601001