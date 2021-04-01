Похоронное агентство в Санкт-Петербурге: заказать достойные похороны недорого

Формат пакетного оказания услуг уже снискал доверие горожан и жителей области. Суть его в том, что человек, не выходя из своей квартиры, может в одном месте заказать любые похороны в комплексе или отдельно.Выбрав нужный вариант удаленно или во время общения с ритуальным агентом, человек оформляет договор и занимается своими делами. Всем остальным займутся сотрудники агентства: