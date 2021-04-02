Киносеансы для медиков возобновлены в СОКБ № 1 в Екатеринбурге

Заведующая музеем больницы Юлия Уколова обратила внимание на хранившийся там чемодан. Как оказалось, это был кинопроектор «Радуга 2». Тайну чемодана помог раскрыть заведующий клинико-диагностической лабораторией СОКБ № 1 Дмитрий Мазеин, который увлекся кино ещё в детстве, так как в школьные годы был киномехаником. Он и стал главным инициатором восстановления киноаппаратной и возобновления киносеансов в больнице, рассказывают в СОКБ № 1.