Треть российских городов признаны комфортными для проживания – ДОМ.РФ

"Повышение более чем на 4% среднего значения индекса в 2020 года — это общая заслуга слаженной работы всех регионов. На примере сложного прошедшего года мы убедились в том, как важно иметь комфортную среду рядом со своим домом. Анализируя данные, стоит отметить возросшее количество сервисов и услуг, что помогает концепции 15-минутного города. Также реализованные проекты благоустройства, в том числе разработанные Фондом ДОМ.РФ, существенно подняли порядок индикаторов во многих городах. Это позитивные тренды, которые стоит в дальнейшем поддерживать", — добавил Филиппов.