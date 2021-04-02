Треть российских городов признаны комфортными для проживания – ДОМ.РФ

"По результатам индекса мы видим, что у нас в целом по России количество городов, которые являются благоприятной средой для проживания, увеличилось на 4%. По прошлому году к такому количеству прибавилось 76 городов, соответственно, мы констатируем, что 375 городов – это те города, которые являются благоприятной средой для проживания", — сказал Филиппов журналистам.
Он отметил, что анализ качества городской среды проводился среди 1 116 городов.
"Повышение более чем на 4% среднего значения индекса в 2020 года — это общая заслуга слаженной работы всех регионов. На примере сложного прошедшего года мы убедились в том, как важно иметь комфортную среду рядом со своим домом. Анализируя данные, стоит отметить возросшее количество сервисов и услуг, что помогает концепции 15-минутного города. Также реализованные проекты благоустройства, в том числе разработанные Фондом ДОМ.РФ, существенно подняли порядок индикаторов во многих городах. Это позитивные тренды, которые стоит в дальнейшем поддерживать", — добавил Филиппов.
Ранее замглавы Минстроя РФ Максим Егоров сообщил, что рейтинг городов с населением от 1 млн человек по итогам 2020 года возглавили Москва, Санкт-Петербург и Казань. Среди городов с населением от 250 тыс. до 1 млн человек наивысший балл по качеству городской среды набрали Грозный, Сочи и Тюмень. Лидирующие позиции среди городов с населением от 100 до 250 тыс. человек заняли города Подмосковья.
Методику расчета индекса качества городской среды разработали Минстрой и ДОМ.РФ совместно с КБ "Стрелка" в 2018 году. Она включает 36 индикаторов, учитывающих благоустройство, безопасность, качество общественного транспорта, доступную среду для маломобильных граждан. Каждый индикатор оценивается по десятибалльной шкале, значения суммируются и составляют итоговый индекс качества.
Для корректного сравнения все города распределены по 10 размерно-климатическим группам. Города могут набрать максимум 360 баллов. В городах, набравших более 180 баллов, городская среда считается благоприятной. Одним из ключевых элементов расчета индекса является вовлечение граждан в принятие решений по вопросам городского развития.
Впервые индекс был рассчитан в 2019 году, тогда его презентовал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, занимавший на тот момент пост вице-премьера РФ.
Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", к концу 2024 года число городов с неблагоприятной средой должно сократиться вдвое по сравнению с текущими значениями, а индекс качества городской среды к этому времени должен улучшиться на 30%.