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136 новых случаев COVID-19 подтвержден за сутки в Свердловской области

4 апреля 2021, 08:31
Фото: pixabay.com
136 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Свердловской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

Почти 300 заразившихся коронавирусом находятся в больницах Среднего Урала в тяжелом состоянии

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Алапаевска, Асбеста, Березовского, Белоярского городского округа, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Серова, Сухого Лога, Талицкого, Тугулымского, Туринского и Шалинского городских округов.

За весь период эпидемии в регионе зафиксировано 83 051 случаев COVID-19.

В тяжелом состоянии в медицинских учреждениях Свердловской области находятся 286 пациентов, из них 153 - в отделениях реанимации, а 92 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В России за сутки выявлено 8 817 случаев коронавируса в 84 регионах страны. За время эпидемии COVID-19 подтвержден у 4 580 894 жителей страны.

Число вылечившихся от коронавируса жителей Свердловской области превысило 76,4 тысячи человек

147 свердловчан выписали из больниц региона за период с 3 по 4 апреля. Общее число выздоровевших насчитывает 76 435 человек.

Общее число вылечившихся от инфекции в России достигло 4 204 081 человек, из них 8 212 пациентов - за минувшие сутки.

10 свердловчан скончались от COVID-19 за прошедшие сутки

За время эпидемии зарегистрировано 2 772 летальных случаев.

В России за время пандемии зафиксировано 100 374 летальных случая, из них 357 человек умерли за последние 24 часа.

#Короновирус#Урал#Свердловская область#Статистика#Здоровье
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