Потанин построит в Сочи новый горнолыжный курорт

Posted 8 апреля 2021, 12:29
Published 8 апреля 2021, 12:29
Modified 18 сентября 2022, 11:38
Updated 18 сентября 2022, 11:38
По сообщению издания newizv.ru, строительство горного курорта “Долина Васта” будет осуществляться совместно с государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и компанией «Васта Дискавери». В реализацию проекта инвестируют порядка восьмидесяти миллиардов рублей.
Отмечается, что в качестве источника финансирования будут использованы собственные средства партнеров, а также заемный капитал. На инженерную и транспортную инфраструктуру финансирование поступит из бюджета.
Начало строительства запланировано уже на текущий год. Объект планируют ввести в эксплуатацию через четыре года. Новый всесезонный курорт будет построен на территории Сочинского национального парка. Протяженность горнолыжных трасс в парке составит восемьдесят километров. Проект включает строительство пансионатов, санаториев и отелей, а после реализации обеспечит две с половиной тысячи рабочих мест, количество которых по мере развития сопутствующих сервисов может увеличиться до пяти тысяч.
Необходимо отметить, что компания Потанина уже не первый раз реализует проекты в Сочи. Так, в 2014 году компания “Интеррос” построила курорт “Роза Хутор” к Олимпийским играм”. Этот проект обошелся компании в семьдесят миллиардов рублей. Позднее в городе построили еще несколько горнолыжных курортов, что привело к увеличению туристического потока. В свою очередь это способствовало увеличению отчислений в бюджет. Только за 2019 год налоговые платежи курорта “Роза Хутор” составили полтора миллиарда рублей.
Генеральный директор компании “Интеррос” Сергей Батехин отметил, что при строительстве нового курорта будет учитываться прежний опыт, будут использоваться “современные технологии” и соблюдаться все экологические стандарты.
В компании подчеркнули, что при строительстве и после введения в эксплуатацию в “Долине Васта” будут соблюдаться строгие природоохранные правила, поэтому животный и растительный мир Сочинского национального парка будет защищен и не пострадает от присутствия людей.
Необходимо напомнить, что ранее компания “Интеррос” объявила о строительстве нового курортного парка на Камчатке. К реализации проекта “Три вулкана” планируют приступить через два года и ввести объект в эксплуатацию к 2025 году. Полномасштабное открытие запланировано на 2027 год. На реализацию проекта планируют потратить порядка сорока миллиардов рублей.