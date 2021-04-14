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Posted 14 апреля 2021, 16:43

Published 14 апреля 2021, 16:43

Modified 18 сентября 2022, 11:40

Updated 18 сентября 2022, 11:40

Экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса стал игроком нигерийского клуба

14 апреля 2021, 16:43
Бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса заключил контракт с нигерийским клубом «Кано Пилларс».

Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на пресс-службу команды, его соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21.

Напомним, последним клубом футболиста был «Аль-Насср». Ранее он также выступал за нидерландский «Венло» и английский «Лестер».

Что касается его карьеры в ЦСКА, то Муса выступал за армейцев с 2012 по 2016 года и выиграл три титула чемпиона РПЛ, а также Суперкубок страны и завоевал Кубок России.

#Спорт
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