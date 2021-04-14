Экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса стал игроком нигерийского клуба

Posted 14 апреля 2021, 16:43
Published 14 апреля 2021, 16:43
Modified 18 сентября 2022, 11:40
Updated 18 сентября 2022, 11:40
Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на пресс-службу команды, его соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21.
Напомним, последним клубом футболиста был «Аль-Насср». Ранее он также выступал за нидерландский «Венло» и английский «Лестер».
Что касается его карьеры в ЦСКА, то Муса выступал за армейцев с 2012 по 2016 года и выиграл три титула чемпиона РПЛ, а также Суперкубок страны и завоевал Кубок России.