Как сделать прививку от коронавируса в Нижнем Тагиле

Posted 16 апреля 2021,, 11:53
Published 16 апреля 2021,, 11:53
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Прежде всего, вакцинация от COVID-19 направлена на то, чтобы защитить основные группы риска, наиболее подверженные заражению инфекцией. К таковым относятся следующие категории граждан:
Важно учитывать и тот факт, что не каждый может поставить прививку ввиду ряда противопоказаний. Так, нельзя вакцинироваться:
От заболевания коронавирусом не застрахован ни один гражданин независимо от возраста. Кроме того, протекать оно может в различной степени тяжести на что влияет ряд факторов. Пенсионерам старше 65 лет, гражданам, имеющим слабый иммунитет или хронические заболевания, рекомендуется быть более внимательными к здоровью. Родственникам необходимо позаботиться о них, соблюдая все меры противоэпидемиологической предосторожности.
Обязательной вакцинации подлежат медработники, учителя, воспитатели, работники сферы социального обслуживания и МФЦ.
Для всех категорий граждан вакцинация от коронавируса бесплатная и добровольная. При это сами вакцины не распространяются в аптеках, а потому самостоятельно их приобрести не получится. При этом, если гражданин решил отказаться от вакцинации, то никто не имеет права принуждать его к данному действию. Работающим людям нужно написать соответствующее заявление на имя работодателя.
В Госдуме РФ на данный момент находится на стадии обсуждения законопроект, который позволит внести поправки в КоАП и ввести штрафы за отказ от вакцинации. При этом наказание планируется предусмотреть не для всех. В Роспотребнадзоре пояснили, что касается это только тех людей, которые относятся к «группам риска».
Вакцина от коронавируса: ответы на основные вопросы
В России на сегодняшний день зарегистрировано уже три вакцины от COVID-19, которые производятся на территории страны: «Гам-Ковид-Вак», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
Каждая из них подразумевает двуступенчатое введение, то есть вакцинируется пациент дважды. Однако интервалы, а также время формирования иммунитета отличаются.
Ни в одном из зарегистрированных препаратов не содержится живой вирус, а потому заболевание вакцины не провоцируют. Важно понимать, что о продолжительности приобретенного иммунитета сложно. Предполагается, что препарат может действовать от года до нескольких лет.
Главное различие всех трех вакцин состоит в способе их создания. Так, «Спутник V» является аденовирусной вакциной, созданной на основе другого аденовируса. Он не провоцирует у пациента заболевание с тяжелым течением, а сам вирус внутри организма не размножается. При этом в аденовирусе содержатся гены коронавируса. Действие вакцины начинается после проникновение в клетки. В них начинает образовываться белок, заставляющий вырабатывать их антитела.
Следующая вакцина — «Гам-Ковид-Вак». Она относится к категории цельновирионных, то есть созданных на основе уже погибшего вируса. При изготовлении берется сам коронавирус, затем очищается, умертвляется формалином и только после этого вводится в качестве вакцины. Белки, которые при этом остаются в вирусе, вызывают иммунный ответ.
Третий препарат — «ЭпиВакКорона». Он пептидный, созданный искусственным образом. То есть, для него белки собираются «специальным образом».
Сейчас россияне могут привиться от коронавируса тремя вышеназванными вакцинами. Еще в разработке находятся не менее десяти других препаратов. По словам руководителя Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, на подходе 26 вариантов препаратов, которые разрабатывают 17 научных учреждений. Большое количество различных вакцин нужно, чтобы обеспечить выбор для граждан, которые склонны к аллергическим реакциям или у них есть непереносимость компонентов существующих препаратов.
Одна из разрабатываемых вакцин — «Спутник Лайт». Пока в России она не зарегистрирована, но в Москве уже проводятся международные клинические испытания. В них участвуют три тысячи россиян и столько же жителей ОАЭ. Препарат представляет собой однокомпонентную версию «Спутника V». Другими словами, для прохождения вакцинации потребуется всего лишь один укол.
Еще одно средство «Урал», разрабатывается на заводе «Медсинтез» в Новоуральске. Оно будет гипоаллергенным и с возможностью хранения при плюсовых температурах. Вакцина будет эффективной против штаммов коронавируса. Во время доклинических испытаний препарат был испытан на хомяках, мышах и других животных. Предположительно, он будет готов к четвертому кварталу 2021 года. Исследования проводятся по международным стандартам, чтобы «Урал» был конкурентоспособным не только в России, но и в других странах.
Если для вакцинации используется «Спутник V», то потребуется проставить два укола. При этом делаются они не сразу, а с интервалом в 21 день. Важно понимать, что формирование иммунитета начинается только на 42-й день после первой прививки. «ЭпиВакКорона» также имеет два компонента. Они проставляются с периодичностью в 14-21 день, а иммунитет формируется через 35-40 дней после первой вакцинации. Прививку «КовиВак» делается дважды с интервалом в 14 дней.
Побочные эффекты возможны после любой прививки, так как в организм вводится препарат, который влияет на иммунитет.
Большинство побочных эффектов после прививки от COVID-19 возникает в течение первых суток. Большинство пациентов отмечают, что уже через три дня состояние приходит в норму. Медики отмечают, что аллергические реакции могу развиться позднее. Также редко проявляются анафилактические реакции на препараты, поэтому вакцинация производится только в местах, оборудованных специальной противошоковой аптечкой. Чаще всего побочные эффекты проявляются у пожилых граждан.
Помимо повышения температуры могут беспокоить:
Также некоторые отмечают, что у них снизился аппетит, увеличились лимфоузлы, нарушено дыхание, болит горло и заложен нос. При появлении слабости и тошноты врачи рекомендуют уменьшить физическую нагрузку и уделить больше времени отдыху. Ломоту, озноб, головную боль помогут снять жаропонижающие и обезболивающие средства. Медики отмечают, что летальных исходов по российским вакцинам не зарегистрировано.
Иммунитет, который формируется естественным путем, то есть после перенесенного заболевания COVID-19, не стойкий, антитела в организме человека сохраняются до полугода. Бывает, что случаи повторного заражения протекают тяжелее, чем первый. Поэтому единственным средством для получения длительного иммунитета остается вакцинация.
Двукратная схема введения «Спутник V» позволяет сформировать иммунитет, сохраняющийся до двух лет.
«ЭпиВакКорона» еще проходит клинические исследования. Ученые планируют наблюдать за добровольцами, оценивать уровень антител и выявлять последствия вакцинации в течение 90, 180 и 270 дней после прививки.
«КовиВак» способен сохранять выработанный иммунитет в течение полугода. Также как и у других вакцин подобного типа, этот срок должен составлять от одного года до пяти лет. Поэтому исследования не прекращаются.
Этиловый спирт, который содержится в алкогольных напитках, влияет на эффективность вакцинации препаратов и повышает риск развития побочных эффектов. Поэтому медики рекомендуют отказаться от спиртного.
По информации Центра имени Гамалеи, после прививки от COVID-19 алкоголь лучше не пить в течение трех дней. Также пациентам не стоит злоупотреблять спиртным, пока не сформируются антитела.
Принятие алкоголя до и после вакцинации:
Этиловый спирт может вызывать такие же побочные действия, как после прививки: аллергию, рвоту, головную боль, повышение температуры. Из-за этого будет сложно понять, какие симптомы возникли в следствии вакцинации, а какие появились из-за посталкогольной интоксикации. Чтобы правильно отреагировать на симптомы, не связывая их с употреблением алкоголя, пить спиртное перед вакцинацией и после нее не стоит.
Если у пациента нормально функционируют печень и почки и он не похмелялся, то алкоголь и продукты распада выводятся из организма за 48-72 часа. Медики рекомендуют отказаться от спиртного за два-три дня.
В феврале 2021 года опубликовали отчет о проведении третьей фазы клинических испытаний «Спутник-V». Тогда он показал эффективность в 91,6%. На данный момент проводить испытания препарата планируется на подростках и детях.
Для участия в исследовании вакцины «ЭпиВакКорона» добровольцы могут обратиться на сайт ФГБУЗ МСЧ-163 ФМБА России.
Где сделать прививку от коронавируса?
Для вакцинации в Нижнем Тагиле используются «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Также ожидается поступление вакцины «КовиВак».
Тагильчане могут записаться на бесплатную и добровольную прививку от коронавируса онлайн на сайтах медучреждений города:
Для записи необходимы:
Приходить на вакцинацию нужно строго к назначенному времени, прививка ставится после осмотра врача. При посещении медучреждения необходимо использовать защитную маску, перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.