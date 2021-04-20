Умершие от «короны» и разрушенная дорога за 3,3 млн. Итоги дня в Свердловской области

Posted 20 апреля 2021, 16:56
Published 20 апреля 2021, 16:56
Modified 29 ноября, 17:46
Updated 29 ноября, 17:46
Девочка в возрасте около 14 лет выпала из окна многоэтажки в Академическом районе Екатеринбурга и погибла от полученных травм. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов, а также сотрудники скорой помощи.
Дорога Нижний Тагил — Серебрянка — Верхняя Ослянка, которая была дважды отремонтирована в 2017 и 2019 годах за 385 миллионов рублей разрушается в пригороде Нижнего Тагила. При этом, восстановительные работы уже запланированы управлением автодорог Свердловской области. Участок дороги около 10 километров находится между посёлками Серебрянка и Верхняя Ослянка. В обоих поселках проживают около одной тысячи человек. Талые и грунтовые воды, стекают ниже поселка, размывая дороги. Председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин считает, что ошибка была допущена в стадии проектирования ремонтных работ.
В Нижнем Тагиле и Екатеринбурге снова начал работать банк «Нейва», у которого Центробанк отозвал лицензию с 16 апреля 2021 года. Редакции TagilCity.ru директор филиала Алексей Канашин рассказал, что офис работает с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, а в пятницу с 9.00 до 17.00. Клиентам оформляют выписки по счетам, справки, а также требования кредиторов, чтобы включить их в реестр. Физические и юридические лица могут обратиться в любое удобное время. Выплаты денежных средств клиентам банка, имеющих вклады, планируется начать 26 апреля 2021 года.
107 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки. С начала пандемии в регионе зафиксирован 85 041 случай заболевания. 120 человек выписано из медучреждений с 19 по 20 апреля, таким образом, общее число вылечившихся составило 78 612 свердловчан. Число летальных случаев от COVID-19 достигло 2 962 пациентов, из них 16 человек скончалось от COVID-19 за сутки.