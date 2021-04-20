Умершие от «короны» и разрушенная дорога за 3,3 млн. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле и Екатеринбурге снова начал работать банк «Нейва», у которого Центробанк отозвал лицензию с 16 апреля 2021 года. Редакции TagilCity.ru директор филиала Алексей Канашин рассказал, что офис работает с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, а в пятницу с 9.00 до 17.00. Клиентам оформляют выписки по счетам, справки, а также требования кредиторов, чтобы включить их в реестр. Физические и юридические лица могут обратиться в любое удобное время. Выплаты денежных средств клиентам банка, имеющих вклады, планируется начать 26 апреля 2021 года.