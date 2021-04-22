Школьника избил родитель одноклассника в Нижнем Тагиле

Из школы ребёнок выходил под руки бабушки и скорой помощи. Весь красный. Скорая увезла его на Кузнецкого. Врачи сказали, что у Семена ушиб мягких тканей в области живота и подозрение на сотрясение головного мозга. Наблюдаться обязательно у педиатра и невролога. На данный момент ребенок с бабушкой и мамой едут в полицию писать заявление с заключением от врачей,сообщила редакции TagilCity.ru тетя пострадавшего ребенка Юлия.