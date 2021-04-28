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Posted 28 апреля 2021, 12:59

Published 28 апреля 2021, 12:59

Modified 29 ноября, 17:34

Updated 29 ноября, 17:34

Еще 400 тысяч рублей заплатит уральская больница из-за смерти 29-летней матери

28 апреля 2021, 12:59
400 тысяч рублей обязал суд выплатить братьям скончавшийся в больнице Первоуральска пациентки. Женщина умерла из-за неверного диагноза.

Два старших брата подали иск к медицинскому учреждению. Суд Алапаевска постановил выплатить каждому по 200 тысяч рублей.

Напомним, ранее родители, муж и двое детей умершей получили 2,1 миллион рублей. 29-летняя Екатерина Ямщикова скончалась в больнице Первоуральска 19 марта 2019 года. Она поступила в медучреждение с острым аппендицитом, однако дежурный хирург направила ее для лечения в гинекологию. Состояние Екатерины ухудшилось и она умерла через неделю после госпитализации.

#Происшествия#Первоуральск#Алапаевск#Больница#Смерть#Суд#Диагноз
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