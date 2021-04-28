Еще 400 тысяч рублей заплатит уральская больница из-за смерти 29-летней матери

Posted 28 апреля 2021, 12:59
Published 28 апреля 2021, 12:59
Modified 29 ноября, 17:34
Updated 29 ноября, 17:34
Два старших брата подали иск к медицинскому учреждению. Суд Алапаевска постановил выплатить каждому по 200 тысяч рублей.
Напомним, ранее родители, муж и двое детей умершей получили 2,1 миллион рублей. 29-летняя Екатерина Ямщикова скончалась в больнице Первоуральска 19 марта 2019 года. Она поступила в медучреждение с острым аппендицитом, однако дежурный хирург направила ее для лечения в гинекологию. Состояние Екатерины ухудшилось и она умерла через неделю после госпитализации.