На Урале гибель матери двоих детей в больнице вылилась в уголовное дело

По словам адвоката Юлии Федотовой, уголовное дело было возбуждено по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). При этом конкретных фигурантов в нем не указывается. Адвокат вместе с членами семьи погибшей настаивают, что к смерти пациентки причастна Татьяна Барвиюк. Она на данный момент работает заместителем главного врача по хирургии. На момент трагедии она была хирургом.