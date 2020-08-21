После паводка в Нижних Сергах прокуратура возбудила уголовное дело о халатности

После паводка в Нижних Сергах прокуратура возбудила уголовное дело о халатности

Сегодня, 20:49ОбществоPhoto: Медиахолдинг 1Mi
После паводка в Нижних Сергах возбуждено уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц, не выполнивших своих обязанностей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Дело возбуждено по статье «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба. После прокурорской проверки было установлено, что уполномоченные должностные лица муниципалитета должным образом не выполнили своих обязанностей по своевременному оповещению жителей об угрозе затопления. Кроме того, они не организовали необходимые работы по расчистке русел рек.

После затопления населенного пункта ситуацию взяла на контроль Генпрокуратура. В июле в Нижние Серги затопило после ливня. Пострадали 63 дома, административные здания, несколько мостов, были повреждены ЛЭП. После ЧП на место выезжал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Пострадавшим были назначены выплаты в 15 тысяч рублей

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