После паводка в Нижних Сергах прокуратура возбудила уголовное дело о халатности

Дело возбуждено по статье «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба. После прокурорской проверки было установлено, что уполномоченные должностные лица муниципалитета должным образом не выполнили своих обязанностей по своевременному оповещению жителей об угрозе затопления. Кроме того, они не организовали необходимые работы по расчистке русел рек.