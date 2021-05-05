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103 новых случая заболевания коронавирусом выявлено за сутки в Свердловской области

5 мая 2021, 08:21
Фото: 1mediainvest.ru
103 новых случая COVID-19 зарегистрировано за сутки в Свердловской области, сообщает региональный оперативный штаб.

В Екатеринбурге за минувшие сутки зафиксировано 44 случая COVID-19

Также диагноз лабораторно подтвержден у жителей Нижнего Тагила, Артинского, Ачитского городских округов, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Дегтярска, Горноуральского городского округа, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнесергинского района, Первоуральска, Ревды, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского городского округа.

За время эпидемии в Свердловской области зарегистрировано 86 702 случая заболевания коронавирусом. 247 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 138 расположены в отделениях реанимации, а 98 подключены к аппаратам ИВЛ.

В России за сутки зафиксировано 7 975 случаев инфицирования в 83 регионах. Общее число заразившихся достигло 4 847 489 человек.

Более 80,4 тысячи свердловчан вылечились от коронавируса

Общее число вылечившихся от инфекции составляет 80 424 человека, из них 110 были выписаны из медицинских учреждений за минувшие 24 часа.

В России за последние сутки из больниц выписали 7 506 человек. Больше всего выздоровевших в Москве — 1 785 и Санкт-Петербурге — 873 человека. В общей сложности за время пандемии в России по выздоровлению выписано 4 464 550 пациентов.

9 жителей Свердловской области умерли от коронавируса за прошедшие сутки

В общей сложности в регионе зарегистрировано 3 151 летальный случай.

За все время в России от инфекции скончались 111 895 человек, 360 заразившихся умерли за период с 4 по 5 мая.

#Здоровье#Свердловская область#Общество#Коронавирус
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