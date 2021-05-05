TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Общество «Мемориал» приостановило работу из-за смерти председателя в Екатеринбурге

5 мая 2021, 14:40
Фото: 1mediainvest.ru
Работа общества «Мемориал» (организация была признана иностранным агентом) временно приостановлена в Екатеринбурге из-за смерти председателя организации Анны Пастуховой.

По словам члена совета «Мемориал» Анатолия Свечникова, который был временно назначен исполнительным директором, организация продолжит функционировать. Однако он подчеркнул, что некоторые проекты не могут существовать без Анны Яковлевны. Остальные продолжатся, но на переформатирование потребуется время.

На данный момент организации лишь предстоит понять, как строить дальнейший формат работы, заявил другой представитель «Мемориала» Феликс Ривкин.

Мое мнение, что надо перестраивать работу, потому что все держалось на Анне Пастуховой,сообщил Феликс Ривкин изданию Е1.

Напомним, Анна Пастухова ушла из жизни 4 апреля в реанимации клиники. У нее был коронавирус.

Был COVID-19: скончалась председатель общества «Уральский мемориал» Анна Пастухова
Узнать подробнее

Материалы по теме
Был COVID-19: скончалась председатель общества «Уральский мемориал» Анна Пастухова
#Мемориал#Екатеринбург#Работа#Организация#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14