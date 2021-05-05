Общество «Мемориал» приостановило работу из-за смерти председателя в Екатеринбурге

По словам члена совета «Мемориал» Анатолия Свечникова, который был временно назначен исполнительным директором, организация продолжит функционировать. Однако он подчеркнул, что некоторые проекты не могут существовать без Анны Яковлевны. Остальные продолжатся, но на переформатирование потребуется время.