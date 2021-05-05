Сериалы: инструкция по применению

Просмотр сериалов привносит в жизнь человека гораздо больше положительных эмоций, чем можно себе представить. Возможно, стоит лишь выбрать подходящий сериал, чтобы извлечь из просмотра максимум полезного.
В чем плюсы сериалов
Многие, кто занимается изучением иностранного языка, упражняются, глядя на экран. В частности, при просмотре любого иностранного сериала. Это помогает в изучении языка. Но для тех, кто не хочет читать субтитры, в интернете можно найти сериалы с переводами на любой язык. Например, турецкие сериалы на русском языке смотреть онлайн можно на специальных сайтах с удобным интерфейсом.
Еще один плюс сериалов – это то, что зритель получает удовольствие от просмотра, при этом это удовольствие можно продлить, просмотрев еще одну серию. И дело тут не в уровне гармонии и счастья – любой подвержен стрессам и напряжению, поэтому развеять грусть помогут любимые герои сериалов.
Сериалы переносят нас в другие миры или исторические эпохи. Так, зритель узнаем множество полезной информации о традициях, культуре, обычаях других стран, погружается в другие реальности – фэнтези или фантастику, не говоря уже о сериалах, основанных на реальных событиях.
Как смотреть сериалы с пользой
-выбирайте лишь те сериалы, которые вам по-настоящему нравятся. Каждому человеку нравятся определённые жанры. Если любите восток, то смотрите турецкие сериалы все серии на русском, если детективные сериалы – ищите что-то в этом жанре. Не стоит тратить время попусту, если не получаете удовольствия от просмотра.
- зрителю интересно, как будет развиваться сюжет, поэтому не смотрите сериалы перед сном – это может привести к бессоннице.
-во время просмотра сериалов, следите за тем, чтобы не наедаться. Есть те, кто любит, что-нибудь перекусить перед телевизором. Однако доказано, что во время одновременного просмотра телевизора и поглощения пищи мозг отвлекается на переработку потока информации с экрана, а про еду забывает.
-не тратьте на сериалы слишком много свободного времени. Установите лимит на просмотр на каждый день. Сериалы, особенно интересные, имеют свойство затягивать, поэтому хочется посмотреть еще одну серию, потом еще одну – смотрим на часы и понимаем, что потратили на это весь день. Поэтому следует ограничивать просмотр.