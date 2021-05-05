Сериалы: инструкция по применению

-не тратьте на сериалы слишком много свободного времени. Установите лимит на просмотр на каждый день. Сериалы, особенно интересные, имеют свойство затягивать, поэтому хочется посмотреть еще одну серию, потом еще одну – смотрим на часы и понимаем, что потратили на это весь день. Поэтому следует ограничивать просмотр.