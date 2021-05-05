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Заморозки и потепление до +20 градусов ожидаются в Свердловской области

5 мая 2021, 04:19
Фото: Евгения Гаева
После кратковременного похолодания до +8 градусов днем 6 мая, к концу недели в Свердловскую область вернется тепло.

По данным синоптиков, в четверг, 6 мая на Среднем Урале ожидается переменная облачность и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров в дневные часы не поднимутся выше +8 градусов, ночью — не выше +2 градусов.

Уже в пятницу, 7 мая в регион вернется тепло. Температура воздуха днем прогреется до +18 градусов, ночью возможны заморозки — до -1 градуса.

В выходные, 8 и 9 мая будет солнечно, а дневные температуры установятся на отметке +18…+20 градусов днем, и +4…+6 ночью. Осадков не обещается.

#Синоптики#Свердловская область#Май#Погода#Прогнозы погоды#Общество#Экология
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