Заморозки и потепление до +20 градусов ожидаются в Свердловской области

По данным синоптиков, в четверг, 6 мая на Среднем Урале ожидается переменная облачность и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров в дневные часы не поднимутся выше +8 градусов, ночью — не выше +2 градусов.
Уже в пятницу, 7 мая в регион вернется тепло. Температура воздуха днем прогреется до +18 градусов, ночью возможны заморозки — до -1 градуса.
В выходные, 8 и 9 мая будет солнечно, а дневные температуры установятся на отметке +18…+20 градусов днем, и +4…+6 ночью. Осадков не обещается.