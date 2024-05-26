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Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Наталья Копысова из Нижнего Тагила стала участницей проекта «Мистер Х»

Сексуальная блондинка из Нижнего Тагила очаровала богача на шоу «Мистер Х»

26 мая 2024, 07:23
Фото: Пресс-служба телеканала «Пятница»

Наталья Копысова из Нижнего Тагила стала участницей проекта «Мистер Х»

Наталья Копысова, уроженка Нижнего Тагила, снялась в шоу на телеканале «Пятница» под названием «Мистер Х» (просмотр рекомендован зрителям старше 16 лет). Сейчас девушка живет в Москве и имеет там собственный бизнес в сфере красоты.

По правилам проекта, девушки не должны знать, кто из претендентов является богачем, а кто бедняком. Однако, один из них тагильчанку погладил по ноге и пригласил танцевать.

Девушка рассказа Е1, что она с детства жила с бабушкой и дедушкой. Мать закончила жизнь суицидом, а отец после этого ушел в долгий запой. Несмотря на все невзгоды, Наталья с 15 лет начала работать. Затем переехала в Москву, там купила квартиру и открыла собственный салон красоты. А еще девушка занимается танцами и устроилась работать актрисой. Кроме того, она занимается спортом и хорошо стреляет.

Ранее стало известно, что на это же шоу попала жительница Екатеринбурга Катарина. Однако, 36-летняя женщина отправилась домой. Женихи решили, что ей нужен человек, который постарше их возраста.

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