Сексуальная блондинка из Нижнего Тагила очаровала богача на шоу «Мистер Х»

Девушка рассказа Е1, что она с детства жила с бабушкой и дедушкой. Мать закончила жизнь суицидом, а отец после этого ушел в долгий запой. Несмотря на все невзгоды, Наталья с 15 лет начала работать. Затем переехала в Москву, там купила квартиру и открыла собственный салон красоты. А еще девушка занимается танцами и устроилась работать актрисой. Кроме того, она занимается спортом и хорошо стреляет.