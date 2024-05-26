Сексуальная блондинка из Нижнего Тагила очаровала богача на шоу «Мистер Х»

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
По правилам проекта, девушки не должны знать, кто из претендентов является богачем, а кто бедняком. Однако, один из них тагильчанку погладил по ноге и пригласил танцевать.
Девушка рассказа Е1, что она с детства жила с бабушкой и дедушкой. Мать закончила жизнь суицидом, а отец после этого ушел в долгий запой. Несмотря на все невзгоды, Наталья с 15 лет начала работать. Затем переехала в Москву, там купила квартиру и открыла собственный салон красоты. А еще девушка занимается танцами и устроилась работать актрисой. Кроме того, она занимается спортом и хорошо стреляет.
Ранее стало известно, что на это же шоу попала жительница Екатеринбурга Катарина. Однако, 36-летняя женщина отправилась домой. Женихи решили, что ей нужен человек, который постарше их возраста.