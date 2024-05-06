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Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

Певица из Свердловской области снимется в шоу «Богиня шопинга»

Певица из Свердловской области снимется в шоу «Богиня шопинга»

6 мая 2024, 13:35
Фото: Пресс-служба телеканала «Суббота!»
Участницей шоу «Богиня шопинга» станет певица из Свердловской области Гелла Супернова. Она родом из свердловского поселка.

Исполнительнице 29 лет. Девушка пишет стихи и поет рок и поп-музыку, рассказали на телеканале «Суббота!».

Свердловчанке предстоит сняться в новом сезоне. По правилам, девушкам необходимо за три часа собрать один образ на сумму не более 15 тысяч рублей. Давать оценку проделанной работе будут два блогара и эксперт Даниил Грачев.

По словам модного гуру Даниила Грачева, новые участницы по-другому относятся к телепрограмме. Также он рассказал, что на телепрограмме бывают такие финалы, когда даже он сам не может определиться, какой образ удался лучше других.

Ранее сообщалось, что «барби» из Екатеринбурга будет искать мужа на шоу «Давай поженимся!».

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#Дарья Сорокина#Свободное время#Свердловская область#Москва#Телеканал#Шоу#Стихи#Певица#Блогеры#Екатеринбург
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