101 новый случай заболевания коронавирусом выявлен за сутки в Свердловской области

Также диагноз лабораторно подтвержден у жителей Нижнего Тагила, Арамильского, Артемовского городских округов, Асбеста, Белоярского городского округа, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Волчанска, Горноуральского городского округа, Ирбита, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуфимского района, Невьянска, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.
За время эпидемии в Свердловской области зарегистрировано 86 803 случая заболевания коронавирусом. 238 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 134 расположены в отделениях реанимации, а 92 подключены к аппаратам ИВЛ.
В России за сутки зафиксировано 7 639 случаев инфицирования в 83 регионах. Общее число заразившихся достигло 4 855 128 человек.
Общее число вылечившихся от инфекции составляет 80 533 человека, из них 109 были выписаны из медицинских учреждений за минувшие 24 часа.
В России за последние сутки из больниц выписали 7 788 человек. Больше всего выздоровевших в Москве — 2 056 и Санкт-Петербурге — 881 человек. В общей сложности за время пандемии в России по выздоровлению выписано 4 472 338 пациентов.
В общей сложности в регионе зарегистрировано 3 161 летальный случай.
За все время в России от инфекции скончались 112 246 человек, 351 пациент умер за период с 5 по 6 мая.