TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

101 новый случай заболевания коронавирусом выявлен за сутки в Свердловской области

6 мая 2021, 08:25
Фото: 1mediainvest.ru
101 новый случай COVID-19 зарегистрирован за сутки в Свердловской области, сообщает региональный оперативный штаб.

В Екатеринбурге за минувшие сутки зафиксировано 27 случаев COVID-19

Также диагноз лабораторно подтвержден у жителей Нижнего Тагила, Арамильского, Артемовского городских округов, Асбеста, Белоярского городского округа, Верхней Пышмы, Верхней Синячихи, Волчанска, Горноуральского городского округа, Ирбита, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуфимского района, Невьянска, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.

За время эпидемии в Свердловской области зарегистрировано 86 803 случая заболевания коронавирусом. 238 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 134 расположены в отделениях реанимации, а 92 подключены к аппаратам ИВЛ.

В России за сутки зафиксировано 7 639 случаев инфицирования в 83 регионах. Общее число заразившихся достигло 4 855 128 человек.

Более 80,5 тысячи свердловчан вылечились от коронавируса

Общее число вылечившихся от инфекции составляет 80 533 человека, из них 109 были выписаны из медицинских учреждений за минувшие 24 часа.

В России за последние сутки из больниц выписали 7 788 человек. Больше всего выздоровевших в Москве — 2 056 и Санкт-Петербурге — 881 человек. В общей сложности за время пандемии в России по выздоровлению выписано 4 472 338 пациентов.

10 жителей Свердловской области умерли от коронавируса за прошедшие сутки

В общей сложности в регионе зарегистрировано 3 161 летальный случай.

За все время в России от инфекции скончались 112 246 человек, 351 пациент умер за период с 5 по 6 мая.

#Здоровье#Свердловская область#Общество#Коронавирус
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14