Наловил рыбы на уголовное дело: браконьер задержан свердловскими полицейскими

В данный момент в отношении 58-летнего браконьера возбуждено уголовное ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Ему грозит наказание в виде штрафа от 300 до 500 тысяч, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.