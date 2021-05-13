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Posted 13 мая 2021, 05:18

Published 13 мая 2021, 05:18

Modified 29 ноября, 17:40

Updated 29 ноября, 17:40

Наловил рыбы на уголовное дело: браконьер задержан свердловскими полицейскими

13 мая 2021, 05:18
В отношении 58-летнего браконьера возбуждено уголовное дело за 50 чебаков, которых он выловил при помощи «паука» в период нереста в реке Обь.

При проведении профилактического рейда транспортные полицейские Серова 27 апреля задержали мужчину — жителя города Нягань ХМАО-Югры, который вопреки действующему законодательству занимался ловлей рыбы в период нереста.

По данным ведомства, он поймал «пауком» — сетевым орудием из лески, 50 особей чебака, причинив тем самым ущерб окружающей среде на сумму в размере 25 тысяч рублей.

Мужчина ловил рыбу, находясь на автомобильном мосту через реку Нягыньюган, которая является путем миграции к местам нереста и местом нереста щуковых, окуневых, карповых видов рыб, в том числе плотвы (чебака), рассказали подробности в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

В данный момент в отношении 58-летнего браконьера возбуждено уголовное ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Ему грозит наказание в виде штрафа от 300 до 500 тысяч, либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, в середине января сотрудники природного парка «Река Чусовая» за территорией обнаружили останки лося, убитого браконьерами.

#Общество#Уголовное дело
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