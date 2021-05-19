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Posted 19 мая 2021, 11:40

Published 19 мая 2021, 11:40

Modified 18 сентября 2022, 11:49

Updated 18 сентября 2022, 11:49

Уже пять дней 17-летнюю девушку ищут в Екатеринбурге

19 мая 2021, 11:40
17-летнюю девушку, пропавшую пять дней назад, разыскивают в Екатеринбурге. Ее мать несколько дней пыталась найти ее сама, но в итоге обратилась в полицию и поисковые отряды.

Виктория Горелова ушла из дома на Уралмаше еще 14 мая и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Мама девушки пыталась найти сама, но безрезультатно. Сейчас к поискам подключились сотрудники полиции отдела № 15 Екатеринбурга и добровольцы из поискового отряда «Прорыв».

Что стало причиной ухода из дома, нам неизвестно, прокомментировали в «Прорыве» Е1.

Приметы Виктории Гореловой: худощавого телосложения, рост 160 сантиметров, глаза каре-зеленые, волосы светло-русые, до плеч. Ушла из дома в черных джинсах и белой рубашке, белых кроссовках и топике в полоску. С собой у нее была черная сумка.

Информацию о местонахождении подростка или обстоятельствах исчезновения можно сообщить по линии 02, либо по телефонам: 8 343 356 42 15, 8 900 044 02 20.

Напомним, со 2 мая полиция и волонтеры ищут Наталью Владимировну Харину, которая ушла с работы в Екатеринбурге, чтобы поехать в Алапаевск, и до настоящего времени не вернулась домой.

#Общество#Новости УрФО#Полиция#Поиск#Поисковый отряд#Девушка#Уралмаш#Екатеринбург#Подросток
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