Эксперты оценили на высоком уровне безопасность электронного голосования ЕР

«Зарегистрировались на сайте предварительного голосования уже более 360 тысяч избирателей региона. Проголосовали почти 80% из них. При этом голосование в Свердловской области проходит только в электронном виде. Статистика говорит о высоком интересе уральцев к процедуре голосования. Количество зарегистрированных кандидатов также выше в сравнении с 2016 годом. Среди них много новых лиц, много волонтеров», - сообщил он.