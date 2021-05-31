Из-за пандемии больница № 40 Екатеринбурга потеряла 200 миллионов на платных услугах

В 2019 году 40-я больница Екатеринбурга заработала на оказанных медицинским учреждением платных услугах 412 миллионов рублей, а в 2020, после перепрофилирования ее в госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией, почти в два раза меньше — 229 миллионов рублей, сообщает 66.RU.