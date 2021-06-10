2 июля Екатеринбург будет принимать Первый региональный фестиваль рекламы

География городов, где живут участники проекта, организованногом Ассоциацией коммуникационных агентств России, близка к общенациональному масштабу.
По словам продюсера фестиваля Яны Бляхман, его задача состоит в поиске новых героев креативной индустрии в разных регионах страны. Амбициозные агентства, фрилансеров и бренды, создающие крутые рекламные проекты, можно найти в каждом городе. «1Й фестиваль дает возможность выйти за пределы региона и заявить о себе на всю страну», - говорит она.
Помимо рекламных агентств, креативные рекламные кейсы на участие в конкурсе ждут от представителей бизнеса и даже фрилансеров с яркими, необычными проектами, которые запомнила аудитория.
Участники фестиваля могут заявиться в одной из трех категорий: digital, creative, activations, куда входят свыше 40 номинаций. Это smm и нативная реклама, социальные и диджитал-кампании, мобильные приложения, брендинг и «наружка». При этом организаторы сделали участие максимально доступным и понятным.
Оценивать фестивальные работы предстоит представителям ключевых агентств, брендов и медиа как федерального, так и регионального уровня.
Финальное событие первого регионального конкурса рекламы - офлайн-фестиваль, который запланирован в программе рекламного форума НРФ "Регионы" 1 и 2 июля в Екатеринбурге. Участникам предстоит принять участие в обширной образовательной программе, включающей в себя дискуссии, творческие сессии, нетворкинг. Официальный медиапартнер мероприятия - 1MI.