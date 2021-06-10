2 июля Екатеринбург будет принимать Первый региональный фестиваль рекламы

По словам продюсера фестиваля Яны Бляхман, его задача состоит в поиске новых героев креативной индустрии в разных регионах страны. Амбициозные агентства, фрилансеров и бренды, создающие крутые рекламные проекты, можно найти в каждом городе. «1Й фестиваль дает возможность выйти за пределы региона и заявить о себе на всю страну», - говорит она.