Волонтеры Тагила награждены за помощь в голосовании за реконструкцию на Вагонке

В течение пяти недель, с 26 апреля по 30 мая, команда добровольцев дежурила в МФЦ, на городских массовых мероприятиях и в торговых центрах. Волонтеры рассказывали жителям города о всероссийском голосовании на платформе 66.gorodsreda.ru. Помогали участием в выборе дизайн-проекта реконструкции Ленинградского проспекта. С помощью волонтеров свое мнение смог выразить каждый четвертый тагильчанин, принявший участие в голосовании.