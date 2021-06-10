tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 июня 2021, 14:53

Published 10 июня 2021, 14:53

Modified 29 ноября, 17:47

Updated 29 ноября, 17:47

Волонтеры Тагила награждены за помощь в голосовании за реконструкцию на Вагонке

10 июня 2021, 14:53
Сюжет
Касается каждого
Волонтерам проекта «Формирование комфортной городской среды» вручили благодарственные письма главы города.

10 июня 2021 года в Нижнем Тагиле состоялось награждение волонтеров проекта «Формирование комфортной городской среды». Волонтеры получили благодарственные письма за участие в проведении рейтингового голосования за объекты благоустройства 2022 года.

Программа по формированию комфортной городской среды реализуется в Нижнем Тагиле четвертый год.

В течение пяти недель, с 26 апреля по 30 мая, команда добровольцев дежурила в МФЦ, на городских массовых мероприятиях и в торговых центрах. Волонтеры рассказывали жителям города о всероссийском голосовании на платформе 66.gorodsreda.ru. Помогали участием в выборе дизайн-проекта реконструкции Ленинградского проспекта. С помощью волонтеров свое мнение смог выразить каждый четвертый тагильчанин, принявший участие в голосовании.

В реализации таких масштабных, финансовоемких дел одобрение и учет мнения жителей являются обязательным условием. И вы стали одними из первых, кто продвигал современные технологии организации «обратной связи», онлайн-обсуждения планов по развитию города,обратился к волонтерам первый заместитель главы администрации города, временно исполняющий полномочия главы города Вячеслав Горячкин, вручая благодарственные письма.

Волонтерский корпус Нижнего Тагила составляет 87 человек. В него вошли по большей части студенты колледжей города.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение об учреждении специальных премий в размере от 160 до 270 тысяч рублей каждая для свердловских медиков и волонтеров, работающих в здравоохранении.

Свердловские медики и волонтеры ежегодно будут получать в виде премий свыше 14 млн
Узнать подробнее
#Общество#Нижний Тагил#Касается каждого#Награждение#Проект#Волонтеры#Голосование
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика