Волонтеры помогают тагильчанам проголосовать за благоустройство в ТЦ и МФЦ

Выбрать один из двух проектов благоустройства на Вагонке жителям Нижнего Тагила помогают волонтеры в четырех торговых центрах города и МФЦ Ленинского района.

Редакция TagilCity.ru побывала в МФЦ, пообщалась с волонтерами и проголосовала за дизайн-проект реконструкции Ленинградского проспекта на участке от площади Славы до Танкостроителей. Три молодых человека с бейджами, одетые в специальную форму, сразу привлекают внимание посетителей. Люди приходят в МФЦ, чтобы оформить документы, поэтому им зачастую не до голосования. Но так как мы в фирменной одежде, тагильчане интересуются, зачем мы здесь находимся. Мы им рассказываем про голосование, раздаем листовки, чтобы жители могли проголосовать самостоятельно на сайте, если они сильно заняты и не могут сделать это сейчас,рассказал редакции куратор волонтеров Юрий Кожанов. Фото: TagilCity.ru Он отметил, что за три дня голосования более 70 человек выбрали дизайн-проекты благоустройства. Также, по словам Юрия, многие тагильчане думают, что нужно выбрать именно объект, а не вариант. Территория будет благоустроена в любом случае. Нужно только выбрать понравившийся вариант, пояснил куратор. Сам процесс голосования проходит достаточно быстро. На планшете у волонтеров нужно выбрать проект, затем оставить номер телефона, на который приходит звонок. Отвечать на него не нужно, добровольцы водят в программу последние цифры номера. Потом приходит уведомление о том, что голосование прошло успешно. Фото: TagilCity.ru Проголосовать за объекты благоустройства на 2022 год в Свердловской области можно двумя способами: с помощью волонтеров через официальное приложение «Волонтеры ФКГС» или через сайт https://66.gorodsreda.ru/ по номеру телефона или с помощью госуслуг, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе Департамента информационной политики региона. В Свердловской области ежедневно функционируют от 130 до 300 точек для голосования на которых помогают от 350 до 550 волонтеров,отметили в пресс-службе. В Свердловской области обучение прошли более тысячи волонтеров. Первоначальное обучение было организовано в электронном формате через платформу edu.dobro.ru. Онлайн-курс волонтеры проекта «Голосование за благоустройство общественных пространств» проходили самостоятельно, рассказал редакции TagilCity.ru руководитель регионального штаба волонтеров проекта «Формирование комфортной среды» Евгений Дайнес. Также 19 апреля в Екатеринбурге был организован форум для кураторов и добровольцев. Дополнительно кураторам волонтерских штабов в муниципальных образованиях предоставляются образовательные материалы для обучения и подготовки волонтеров, отметил Евгений. Напомним, в Нижнем Тагиле жители могут проголосовать до 30 мая включительно в пяти общественных местах города: в отделе МФЦ Ленинского района на улице Космонавтов, 45 с понедельника по воскресенье с 10.00 до 19.00;

в ТЦ «DEPO» на Свердловском шоссе, 31б с понедельника по пятницу с 16.00 до 19.00, в субботу и воскресенье с 13.00 до 16.00;

в ТЦ «Коммерсант» на улице Зари, 21а с понедельника по воскресенье с 15.00 до 19.00;

с 15.00 до 19.00; в ТЦ «Мегамарт» на Ленинградском проспекте, 28 с понедельника по воскресенье с 15.00 до 19.00;

в ТЦ «Реал» на улице Юности, 16 с понедельника по воскресенье с 15.00 до 19.00 . Названы адреса ТЦ для голосования за объекты благоустройства в 2022 году в Тагиле

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