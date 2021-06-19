Десятки летающих людей поднимутся в небо на Урале

Такие соревнования — это возможность презентовать этот вид спорта в регионе, так как сейчас о нем никто не знает. У нас регион очень красивый, интересный. Свободные полеты — это большое приключение, это отличный способ проводить время. Ты взлетаешь в одном районе, приземляешься в совершенно незнакомом месте, складываешь снаряжение в рюкзак. И у тебя начинается следующий этап приключений! рассказывает организатор «Кубка Урала» Михаил Бушленов для E1.RU.