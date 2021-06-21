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Posted 21 июня 2021, 06:38

Published 21 июня 2021, 06:38

Modified 29 ноября, 17:50

Updated 29 ноября, 17:50

Превышение формальдегида и огороды возле отвалов. Эко-итоги недели в Нижнем Тагиле

21 июня 2021, 06:38
На прошедшей неделе в Нижнем Тагиле была достаточно насыщенная эко-повестка. В городе мелеют реки, садоводы выращивают овощи рядом с шлакоотвалами ЕВРАЗ НТМК, а Роспотребнадзор не смог обязать предприятие убрать из предполагаемой СЗЗ все сады и жилые дома. Подробнее читайте в эко-итогах TagilCity.ru.

Роспотребнадзор попытался обязать ЕВРАЗ НТМК «убрать» в радиусе одного километра от предприятия все жилые застройки и садовые участки. Однако ведомство не указало в предписании, какие именно объекты подлежат ликвидации. Из-за чего ЕВРАЗ с легкостью оспорил решение РПН в суде. При этом проект санитарно-защитной зоны предприятия до сих пор не утвержден. Попытка не защитана.

А в это время тагильские дачники продолжают выращивают овощи рядом с шлакоотвалом ЕВРАЗ НТМК. По словам садоводов, на местности невозможно дышать, а неприятный запах — самая частая проблема. Не понятно также куда попадают стоки с отвалов. Возможно, что попробовав помидорку с такого огорода, вы получите не только витамины, но и несколько не самых полезных элементов из таблицы Менделеева.

Тагильские дачники выращивают овощи рядом с шлакоотвалом ЕВРАЗ НТМК
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Воздух на прошедшей неделе также на блистал чистотой. Оказывается, что на протяжении нескольких дней тагильчане вместе с кислородом вдыхали опасный формальдегид. Особенно досталось жителям Вагонки, так как именно там посты УГМС фиксировали превышение вещества до 2,5 раз. И это при том, что с 12 по 16 июня на территории города действовало предупреждение об НМУ первой степени. И в это время промышленные предприятия должны снижать уровень выбросов в атмосферу.

Целую неделю жители Вагонки в Нижнем Тагиле дышали формальдегидом
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В связи с этим редакция TagilCity.ru направила официальные запросы в надзорные ведомства с целью выяснить, как проверяется деятельность предприятий Нижнего Тагила в период предупреждения о неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания в воздухе вредных веществ. Спойлер — похоже никак.

Проверяют ли надзорные органы тагильские заводы в период НМУ? Выяснит TagilCity.ru
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А еще в Нижнем Тагиле мелеют реки. Такое явление наблюдается по всей Свердловской области. Специалисты связывают это с низким количеством осадков в этом году и жаркой погодой.

Рекордное обмеление рек зафиксировано экспертами в Свердловской области
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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Здоровье#Воздух#Итоги
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