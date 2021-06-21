Превышение формальдегида и огороды возле отвалов. Эко-итоги недели в Нижнем Тагиле

Воздух на прошедшей неделе также на блистал чистотой. Оказывается, что на протяжении нескольких дней тагильчане вместе с кислородом вдыхали опасный формальдегид. Особенно досталось жителям Вагонки, так как именно там посты УГМС фиксировали превышение вещества до 2,5 раз. И это при том, что с 12 по 16 июня на территории города действовало предупреждение об НМУ первой степени. И в это время промышленные предприятия должны снижать уровень выбросов в атмосферу.