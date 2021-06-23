Татьяна Минеева дала комментарий о снижении ставок по эквайрингу для МСП

Руководитель блока “Малый бизнес” ДОМ.РФ Елена Пигасова, общаясь с журналистами издания “Известия”, рассказала, как на практике будет организована система компенсации расходов на комиссии для малого и среднего бизнеса. Банку потребуется пересмотреть размер тарифов за прием карт в пользу комплексных предложений клиентам. В результате итоговая сумма выплат будет зависеть от того набора услуг, которые нужны клиенту. Таким образом, клиент будет обслуживаться на тех условиях эквайринга, которые ему более всего подходят.