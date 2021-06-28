Бизнесмен Иван Зайченко идет на выборы в Заксобрание с партией «Новые люди»

Я, как и многие из вас, страдаю от консервации системы. Одни и те же лица, одни и те же обещания, никаких изменений. Очевидно, что изменения невозможны без новых людей. Если я смогу пройти этот путь и стать депутатом Заксобрания, возможно, это будет примером того, что во власть могут проходить не только «свои», но и новые люди, с другим, современным, взглядом. А когда новых людей будет много, вместе мы сможем сделать страну лучше,объясняет свое решение баллотироваться от партии Иван Зайченко.