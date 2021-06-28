Бизнесмен Иван Зайченко идет на выборы в Заксобрание с партией «Новые люди»

Список в региональный парламент возглавит известный уральский бизнесмен Иван Зайченко. Кроме него партию на выборах представят общественный деятель Рант Агаджанян, бизнесмен и благотворитель Алексей Невьянцев, автогонщица Мария Баранцева и тележурналист Ярослав Бородин. Об этом стало известно по итогам заседания Совета регионального отделения партии.
Для Ивана Зайченко предстоящие выборы станут дебютом в политике – до этого он в основном занимался развитием собственного бизнеса. Предприниматель известен прежде всего как основатель сети ресторанов «Сушкоф» и «Дель Песто». Сейчас в девяти городах России работают двадцать семь заведений сети, в том числе шесть открытых в кризисный 2020 год. Бизнесмену также принадлежит сеть магазинов здорового питания «Жизньмарт».
Как говорит сам предприниматель, изменить что-то в стране могут не оторванные от реальности политики, а те, кто знает о проблемах россиян на собственном опыте. Вместе с Новыми людьми он выступает за создание возможностей для развития в стране малого и среднего бизнеса, а также перспектив для самореализации молодежи в любой точке страны, а не только в крупных городах.
Для этого сторонники партии предлагают изменить распределение налоговых поступлений в пользу регионов. Также Новые люди намерены вернуть прямые выборы мэров, отмененные в большинстве городов, в том числе и в Екатеринбурге.
Я, как и многие из вас, страдаю от консервации системы. Одни и те же лица, одни и те же обещания, никаких изменений. Очевидно, что изменения невозможны без новых людей. Если я смогу пройти этот путь и стать депутатом Заксобрания, возможно, это будет примером того, что во власть могут проходить не только «свои», но и новые люди, с другим, современным, взглядом. А когда новых людей будет много, вместе мы сможем сделать страну лучше,объясняет свое решение баллотироваться от партии Иван Зайченко.
Как отмечает кандидат от партии Рант Агаджанян, у Новых людей очень четкая программа, которая понятна всем людям. В ее основе лежит безопасность человека, в том числе экологическая, финансовая, обеспечение безопасности здоровья жителей.
В жизни современного человека очень много рисков – начиная от риска потерять работу или бизнес до ситуаций более общих, например, плохое состоянии экологии, когда мы рискуем потерять свое здоровье. Главная задача государства – обеспечить людям безопасность, избавив от рисков. Мы идем на выборы, чтобы решить эту задачу, говорит Рант Агаджанян
Напомним, партия «Новые люди» была создана в 2020 году и на сегодняшний день имеет своих представителей в четырех областных парламентах. В этом году партия впервые будет бороться за места в Законодательном собрании Свердловской области, а на выборах в Государственную Думу РФ Новые люди намерены выставить более 200 кандидатов.