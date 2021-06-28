Припарковавшие катафалки у бара в Нижнем Тагиле водители оштрафованы

Ко входу в нижнетагильский «Небар» в Нижнем Тагиле вызвал катафалк один из нетрезвых посетителей, которого не пустили в заведение ранним утром 27 июня.
Мужчина называл себя директором ритуального агентства и, затаив обиду на сотрудников ресторана, перегородил подход двумя катафалками. После того, как водители припарковались у входа в бар, мужчина забрал у них ключи, рассказал TagilCity.ru один из сотрудников заведения по имени Антон.
К месту инцидента были вызваны сотрудники Госавтоинспекции. Только после их появления автомобили ритуального агентства были убраны.
Как сообщили TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, оба водителя катафалков были привлечены к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.