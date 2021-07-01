Началась ли третья волна коронавируса в России

«Мы не разорвем этот замкнутый круг без вакцинации. Это единственный выход из нынешней сложнейшей ситуации. Двукратный рост заболевших, который мы наблюдаем за последние недели, буквально кричит нам: „Прививайтесь!“ По своему опыту скажу, что мы не видели среди пациентов с вакцинацией ни одного тяжелого случая — например, чтобы они попадали в реанимацию или на ИВЛ. Надо понимать, что вакцинация — это гарантия более легкого течения коронавируса», — главврач Коммунарки Денис Проценко.