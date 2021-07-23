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Posted 23 июля 2021, 17:13

Published 23 июля 2021, 17:13

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

Грозы, град и шквалистый ветер ожидаются в Свердловской области

23 июля 2021, 17:13
Штормовое предупреждение продлено в Свердловской области на 23–24 июля. По прогнозам синоптиков на регион надвигаются сильные ливни, грозы и ветер с порывами до 25 метров в секунду.

Местами крупный град, очень сильные дожди, ливни и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду в ближайшие часы и до вечера 23 июля ожидаются в Свердловской области, сообщает региональное ГУ МЧС.

По данным метеорологических служб, в выходные на Среднем Урале будет тепло — от +20 до +23 градусов, но пасмурно.

Спасатели рекомендуют в период непогоды отказаться от дальних поездок и отдыха на природе, в том числе дальних походов или сплавов.

Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, помимо того, что велик риск попадания в них молний, крупные градины и сильный ветер могут поломать ветви деревьев, которые могут нанести повреждения, предупреждают свердловчан в МЧС.

В случае ЧС, звоните по единому номеру спасения «112» или по линии «101».

Напомним, проблемы с урожаем в Свердловской области из-за засухи спрогнозировали синоптики. Также неурожай ожидается в других регионах Урала — в Курганской и Челябинской областях.

#Свердловская область#Здоровье#Погода#Град#Гроза#Штормовое предупреждение#Ливни#Сильный ветер
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