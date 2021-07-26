Прохладно и пасмурно будет в Нижнем Тагиле в начале недели

По данным синоптиков, в начале новой рабочей недели в Нижнем Тагиле будет прохладно и пасмурно. Дневные температуры установятся на отметке +15…+19 градусов.

По данным метеорологических служб, в понедельник 26 июля в Нижнем Тагиле ожидается переменная облачность с прояснениями. Температура воздуха днем поднимется до +19 градусов, а ночью опустится до +5. Со вторника 27 июля до конца рабочей недели местами ожидаются дожди, а также усиление ветра — с порывами до 16 метров в секунду. Дневные температуры установятся на отметке +15…+19 градусов, а ночью — до +12 градусов. Потепление синоптики прогнозируют только к выходным дням. Напомним, аномальное похолодание ожидается в регионах Урала и Западной Сибири в начале недели. С 26 июля в регионе ожидается вторжение холодных воздушных масс и сильное понижение температуры 0 местами до +4…+6 градусов.