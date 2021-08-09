TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Превышение формальдегида в Нижнем Тагиле фиксировалось три раза за неделю

9 августа 2021, 13:08
Фото: TagilCity.ru
Превышение формальдегида до 1,6 ПДК зафиксировано постами УГМС в Нижнем Тагиле три раза за прошедшую неделю. Повышенное содержание вещества в воздухе было в районе Вагонки и Сухоложского поселка.
  • 4 августа концентрация формальдегида на ПНЗ № 1 (Вагонка) достигала 1,6 ПДК;
  • 6 августа на ПНЗ № 1 – 1,2 ПДК, на ПНЗ № 2 (Сухоложский поселок) – 1,2 ПДК;
  • 7 августа на ПНЗ № 1 – 1,6 ПДК.

Данные за 8 августа на сайте УГМС отсутствуют.

Формальдегид — вещество второго класса опасности. Оказывает негативное влияние на генетику, органы дыхания, зрения и кожный покров, а также сильное воздействие на нервную систему. Занесен в список канцерогенных веществ. Выбрасывают вещество в Нижнем Тагиле «Уралхимпласт» — 22 тонны в год и ЕВРАЗ — 396 кг в год.

Напомним, 4 августа при замерах воздуха, которые ежедневно проводит TagilCity.ru, содержание синильной кислоты в воздухе возле железнодорожного вокзала превысило норму в 10 раз — 0,1 мг/м3 при разовой ПДК 0,01 мг/м3.

Превышение ПДК синильной кислоты в 10 раз: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 4 августа
Узнать подробнее

#Выбросы#Формальдегид#Нижний Тагил#Экология#Здоровье
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25