Превышение формальдегида в Нижнем Тагиле фиксировалось три раза за неделю

Данные за 8 августа на сайте УГМС отсутствуют.
Формальдегид — вещество второго класса опасности. Оказывает негативное влияние на генетику, органы дыхания, зрения и кожный покров, а также сильное воздействие на нервную систему. Занесен в список канцерогенных веществ. Выбрасывают вещество в Нижнем Тагиле «Уралхимпласт» — 22 тонны в год и ЕВРАЗ — 396 кг в год.
Напомним, 4 августа при замерах воздуха, которые ежедневно проводит TagilCity.ru, содержание синильной кислоты в воздухе возле железнодорожного вокзала превысило норму в 10 раз — 0,1 мг/м3 при разовой ПДК 0,01 мг/м3.