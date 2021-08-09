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Тепло и облачно будет в Нижнем Тагиле в ближайшие дни

9 августа 2021, 05:36
Фото: 1MI
Теплая и пасмурная погода ожидается в Нижнем Тагиле с 9 по 11 августа. Прогноз опубликован на сайте Гисметео.

В понедельник, 9 августа, днем прогнозируется до +21 градуса без осадков. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду.

Во вторник, 10 августа, дневная температура составит также +21 градус, ночью столбики термометров опустятся до + 11 градусов. Весь день будет пасмурно, днем ожидаются небольшие дожди. Ветер северный и северо-восточный до 10 метров в секунду.

В среду, 11 августа, прогнозируется +22 градуса, ночью синоптики обещают +11 градусов. Ожидается малооблачная и ясная погода без осадков. Ветер северо-восточный до 11 метров в секунду.

Напомним, после объявленного экстренного предупреждения о грозах, ночью 6 августа затопило Екатеринбург. Дороги и кварталы в жилых домах оказались в воде. Также из-за сильного дождя перестали работать 89 светофоров, из-за чего утром автомобилисты встали в пробки.

89 светофоров обесточила гроза в Екатеринбурге
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#Дожди#Погода#Облачность#Нижний Тагил#Экология#Здоровье
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