СМИ связали раздел земель Балтики с мэром Зеленоградска

Прокуратура Зеленоградска подала иск в суд против администрации МО «Зеленоградский городской округ», потребовав признать сделку купли-продажи земельного участка с КН 39:05:010326:117, проведенную в 2016 году, недействительной. Основанием стало то, что земля находится во второй зоне округа санитарной охраны курорта федерального значения Зеленоградска и не подлежит передаче в частную собственность. Стоит отметить, что суд удовлетворил требование прокуратуры, поскольку администрация не смогла представить причины, по которым для обслуживания здания площадью 900 кв. метров понадобилась земля на 108,6 тыс. кв. метров. При этом администрация продала этот участок за 34 млн рублей, тогда как его кадастровая цена — 200 млн рублей.